Diego Forlán aclara que se malinterpretaron sus declaraciones sobre Cristiano

El uruguayo Diego Forlán ha sido noticia en los últimos días, esto después de una entrevista con el medio internacional Fox Sports.

Se tocaron muchos temas, destacando su carrera futbolística y su gran mundial en Sudáfrica 2010.

Habló de su relación con Sir Alex Ferguson y también del carácter de Cristiano Ronaldo en el vestuario.

En las declaraciones de Forlán se puede destacar la comparación entre Cristiano Ronaldo y David Beckham.

Afirma que Beckham es natural, mientras que Cristiano Ronaldo es más trabajado.

También declaró que Cristiano es muy ególatra y se mira en el espejo todo el día admirando su físico.

El uruguayo publicó un tweet, donde afirma que se malinterpretaron sus declaraciones sobre el futbolista portugués.

Forlán aclara que el "tiene respeto absoluto por todos los compañeros y rivales con los que he tenido la suerte de jugar".

Por lo que sus declaraciones no fueron en ningún sentido de burla sobre el futbolista portugués.

En dicha entrevista Forlán tocó varios temas, relacionados con su carrera profesional.

Entre ellas destaca su paso por el Manchester United, donde coincidió con Cristiano Ronaldo.

El uruguayo recordó anécdotas con el entrenador en ese entonces, Sir Alex Ferguson

Forlán también afirmó que quiere ser entrenador en un futuro no muy lejano.

Afirma que ya está trabajando en poder sacar su licencia como entrenador, avalada por la FIFA.

Diego Forlán anunció su retiro como futbolista. Crack. Se viene una nueva etapa: entrenador. Dejó este gran mensaje: "Yo me formé durante estos 21 años: me seguí formando siempre. Me pulí y aprendí muchísimo en todos los equipos en los que he estado".pic.twitter.com/EnLhM20gzu

— Juan Génova (@JuanGenova980) August 7, 2019