VIDEO. El gracioso comercial de Cristiano Ronaldo que le está dando la vuelta al mundo

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dio a conocer otra faceta de su vida muy alejada de las canchas.

Y es que el jugador de la Juventus es la nueva imagen de la marca singapurense Shopee.

Watch Ronaldo score his latest victory in our new TV commercial in celebration of Shopee 9.9 Super Shopping Day! 😱Comment below and let us know what's your favourite scene and tag a fan! 😂#ShopeeSGxRonaldo #ShopeeSG99 #Shopee99SuperShoppingDay pic.twitter.com/SzkDMhM7bU

— Shopee Singapore (@ShopeeSG) August 16, 2019