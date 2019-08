Ex-árbitro mexicano será director técnico en España

El ex-árbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez dirigirá al Salamanca de la Segunda División B, en España.

Marco Antonio Rodríguez tiene una reconocida carrera como árbitro internacional, representando a México.

El mexicano aun no tiene experiencia dirigiendo de manera profesional.

Rodríguez ha dirigido únicamente en categorías infantiles y juveniles en su natal México.

Actualmente tiene la licencia para entrenar, avalada por la FIFA, por lo que no tendrá ningún problema para dirigir.

Antes de ser anunciado por el Salamanca, Rodríguez laboraba como analista deportivo en TV Azteca.

Marco Antonio Rodríguez quedará grabado en la historia de los mundiales.

Y es que el mexicano fue el juez central en el mítico partido de Alemania vs Brasil que ganaron los alemanes por goleadas.

Esta ha sido la peor goleada recibida por Brasil en mundiales de futbol, además fue en el mundial que ellos organizaron.

En su nueva aventura, Marco Antonio Rodríguez declaró que siente mucha ilusión de ser parte del proyecto del Salamanca.

Cabe destacar que el equipo recibe inversión mexicana, por lo que tiene muchos futbolistas mexicanos en el plantel.

Agregó que no se meterá con ningún árbitro, que respetará sus decisiones al momento de dirigir el partido.

El mexicano dice que sabe que se siente recibir insultos por parte de jugadores y cuerpo técnico por lo que tratará de no protestarle al cuerpo arbitral.

"He dirigido en varias categorías: infantiles, juveniles, en universidades y me di cuenta que soy muy intenso. Cuando siento que me para el juego o cualquier cosa, como tal vez yo le hice en algún momento sentir a un entrenador. Por eso está vez no quiero ser así, quiero que mi estilo de entrenador respete a la autoridad, voy a ser demasiado respetuoso de la autoridad, aún en el error", culminó Rodríguez.