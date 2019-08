Fallece ciclista en la Vuelta a Polonia

El ciclista belga Bjorg Lambrecht falleció este lunes después de sufrir una fuerte caída en la Vuelta a Polonia.

Lambrecht cayó hoy a 50 kilómetros de la meta debido a las fuertes lluvias de la zona.

Resbaló y cayó con la cabeza en una alcantarilla de hormigón dejándolo en estado crítico.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg… ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019