Egan Bernal pasó de pedir dinero a ganar 500 mil euros en el Tour de Francia

Detrás del colombiano Egan Bernal que este domingo se coronó como el primer latino en ganar el Tour de Francia, hay una conmovedora historia.

A sus 22 años, Egan Bernal se convirtió en el primer colombiano en ganar este máximo evento, por su camino ha estado lleno de obstáculos

Hoy, Colombia celebra a quien considera su héroe nacional y el nombre a seguir en el ciclismo mundial.

Egan comenzó entrenarse desde niño en la escuela de Fabio Rodríguez, un reconocido exciclista, según la prensa colombiana.

Pero le ha tocado pedalear cuesta arriba para poder dar el paseo de campeón en los Campos Elíseos vestido de líder.

💛 @Eganbernal and his family share the emotion as he crosses the line.

💛 Egan Bernal retrouve sa famille dès la ligne passée pour partager son émotion.#TDF2019 pic.twitter.com/mUiWUFEARN

