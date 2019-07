Aficionado del Chelsea es vetado de por vida por insultos racistas

El Chelsea hizo de manera oficial la exclusión de un aficionado por el resto de su vida.

Esta sanción se debe a que el pasado 8 de diciembre el aficionado gritó insultos racistas hacia Raheem Sterling.

Los londinenses no se quedaron de brazos cruzados y tomaron cartas en el asunto.

Chelsea Football Club has issued sanctions against six people regarding their behaviour during our match against Manchester City at Stamford Bridge on 8 December 2018.https://t.co/I5RTndQ1CI

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2019