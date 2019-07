VIDEO. Egan Bernal con grandioso título en el Tour de Francia 

El ciclista Egan Bernal, de 22 años, brilló en Francia y logró lo inimaginable en los 106 años de historia del giro francés: un título para Colombia y América.

En el día histórico para el ciclismo colombiano, muchos seguidores de Bernal abarrotaron las calles, especialmente en Zipaquirá, lugar que vio nacer al nuevo campeón del Tour de Francia.

En la última etapa del tour francés, Bernal disfrutó junto a su equipo las mieles del triunfo.

Hubo tiempo hasta de brindar en plena competencia y encabezar la competencia con la legión colombiana: Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Uran y Sergio Henao.

Egan Bernal se convirtió este domingo en el primer ciclista colombiano en conquistar el Tour de Francia, tras la disputa de la 21ª y última etapa.

En la que el australiano Caleb Ewan venció la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París.

El joven colombiano de 22 años, del equipo Ineos, acabó en la clasificación general final por delante de su compañero de formación Geraint Thomas, campeón del Tour el año pasado y ahora segundo.

Y del holandés Steven Kruijswijk (Jumbo), que fue tercero.

https://mobile.twitter.com/LeTour/status/1155570360856829954

🤩 Here we are… Let the last chapter of the #TDF2019 begin !

🤩 Nous y sommes… L'épilogue de ce #TDF2019 ! pic.twitter.com/fANhsYu7IH

— Tour de France™ (@LeTour) July 28, 2019