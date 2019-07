Conoce la indumentaria de Municipal para la temporada 2019-2020

El club Municipal presentó su nueva indumentaria para la temporada 2019-2020.

En un ambiente lleno de fiesta, los rojos conocieron hoy la nueva piel fabricada por Umbro para el Apertura 2019.

Con ello, los escarlatas definieron los últimos detalles previo al compromiso este sábado en horas de la noche cuando jueguen en el Mario Camposeco ante Xelajú.

Municipal contará con tres uniformes para la temporada siguiente.

El uniforme de color rojo será utilizado por el equipo en sus juegos de local. Luego, el color azul será para sus juegos de visitante.

Y hay una tercera indumentaria de color morado, que representa la mezcla de los colores azul y rojo, con el mensaje de "fuerza".

Los precios son Q290 para adultos y Q250 para los niños en cualquiera de los tres colores.

Asimismo, se dio a conocer el color de los uniformes de los porteros. Uno será totalmente verde y el otro fusia.

Dicha indumentaria fue portada por los metas Abner Ubeda y Nicholas Hagen.

Umbro, la marca inglesa, viste a las selecciones de Guatemala, Canadá, El Salvador, entre otras.

Además, tiene a su cargo la responsabilidad de vestir a 86 clubes de las ligas de países de Europa, América y Asia.

The @WestHamUtd 3rd Kit for 19/20 is out now.

It will be worn in today’s #PLAsiaTrophy friendly match against #MCFC pic.twitter.com/YXeU99ZCvo

— Umbro (@umbro) July 17, 2019