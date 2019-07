El misterioso mensaje de Alex Morgan luego de que CR7 se libró de un juicio

La futbolista Alex Morgan se pronunció tras conocerse el resultado de la acusación de violación contra Cristiano Ronaldo, y le envió un enigmático.

Y es que Cristiano Ronaldo se libró de un juicio que pudo dar de forma irreversible su carrera futbolística.

Este lunes el Fiscal del Distrito del Condado de Clark en Las Vegas desestimó la imputación contra el jugador portugués.

Esto por el caso de presunta agresión sexual a la modelo estadounidense Kathryn Mayorga, quien lo denunció.

Sus sensuales movimientos enloquecieron a sus seguidores. Su alegría no era para menos, después de que su equipo se coronó bicampeón.

El resultado de este caso provocó diferentes reacciones, y la más misteriosa fue la de Alex Morgan.

La bella futbolista de 30 años, reconocida a nivel mundial, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, que dejó clara su postura.

“Ahora esto es gran periodismo”, comentó la estrella mundial del futbol.

Con sus palabras adjuntó un enlace a un artículo periodístico que parece ser afín con su opinión al respecto.

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG

— Alex Morgan (@alexmorgan13) July 23, 2019