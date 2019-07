La bella Alex Morgan celebra su cumpleaños con el pase a la final del Mundial

Alex Morga, la futbolista más seguida en redes sociales en Estados Unidos, fue fundamental en el triunfo de Estados Unidos 2-1 ante Inglaterra.

Fue un partido apasionante, que se resolvió gracias a un gol de la bella Alex Morgan, el día de su 30 cumpleaños.

El equipo norteamericano se enfrentará en la final al vencedor del duelo entre Holanda y Suecia.

Christen Press adelantó a Estados Unidos en el minuto 10 al cabecear un centro desde la derecha de Kelley O'Hara.

Sin embargo, Ellen White empató en el 19 al rematar un pase de Bethany Mead, anotando su sexto gol en el torneo.

Pero Alex Morgan, que no había anotado tras sus cinco goles en el debut contra Tailandia (13-0), haría la hazaña.

Families celebrating their loved ones’ accomplishments will never not makes us immediately cry 😭❤️ pic.twitter.com/n2lFPpURXI

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 2, 2019