VIDEO. Guatemala con victoria ante Costa Rica que no le sirve de nada

La Selección Nacional de Guatemala Sub 23 ganó a su similar de Costa Rica 2-0 con goles de José Ardón a los 60’ y Carlos Alvarado en los 84’ en el estadio Alejandro Morera Soto.

Pero quedó eliminada debido a su mal resultado en casa donde los costarricenses los derrotaron 3-0.

Con el marcador global 3-2, los costarricenses avanza al preolímpico, donde estarán México, Canadá, Estados Unidos, dos selecciones del Caribe.

Así como otras dos centroamericanas.

Selección preolímpica: goles históricos en el Alejandro Morera Soto

Se jugaba el minuto 60 cuando se cobró un tiro de esquina a favor de la selección guatemalteca, el centro fue cabeceado por el nacional Yonatan Pozuelos pero en la línea de gol el portero Bryan Segura dio rebote.

En el mismo, apareció bien ubicado José Ardón para definir con pierna derecha y colocar el 1-0. Con este resultado los guatemaltecos necesitaban dos goles más para empatar la serie.

Luego, cuando el cronómetro marcaba el minuto 84, Carlos Alvarado condujo la pelota en tres cuartos de cancha y ante la marca del tico Jaylon Hadden sacó un izquierdazo de pierna zurda para un golazo.

Con el 2-0, los guatemaltecos buscaron el tercer tanto que les permitiera llevar el partido a tiempos extras pero les fue imposible.

#VamosGuate🇬🇹 La selección Sub 23 de @fedefut_oficial ganó en Costa Rica 2-0 pero quedó eliminada tras perder 0-3 en casa. @fedefutbolcrc avanza al preolímpico rumbo a #Tokio2020 pic.twitter.com/WJUKMxSagw — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) July 21, 2019

José Ardón: "Fallamos y lastimosamente no se nos da"

Al finalizar el encuentro, José Ardón, autor del primer gol para los guatemaltecos señaló que "los goles cayeron un poco tarde".

Respecto a la labor del árbitro, el futbolista dijo: "Cortaba mucho el partido. La expulsión no se ve por dónde puede ser roja directa".

Además comentó: "Hablar del arbitraje no nos queda a nosotros. Fallamos en algunas cosas y lastimosamente no se nos da".

#VamosGuate🇬🇹 José Ardón, autor del primer gol de Guatemala ante Costa Rica, habla de la eliminación de @fedefut_oficial Sub 23. #Tokio2020 📹 CDG 👉 https://t.co/PAVeY5EzHY pic.twitter.com/ZWdBSeHNwx — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 21, 2019

Carlos Alvarado: "Peleamos contra el árbitro"

Uno de los críticos del papel arbitral fue Carlos Alvarado, autor del golazo en tierra costarricense.

"Pudimos demostrar que sí se podía. El miércoles en el Doroteo fue un accidente y un error que cometimos y que lo pagamos hoy", recordó. "La victoria nos deja mucho para aprender", comentó.

Por último dijo: "No nos pueden poner un arbitro que no sepa español. Nos quedamos como estúpidos hablándole y ni modo no entendía".