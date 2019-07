El emotivo mensaje de Fedefut para apoyar a los Sub 23

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) lanzó un video en apoyo a la Selección Nacional Sub 23, que este día partió a Costa Rica.

Los seleccionados perdieron 0-3 el pasado miércoles ante los costarricenses en su llave eliminatoria para el preolímpico que dará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con un video y la leyenda: “No todo está perdido. Nos faltan 90 minutos. Nos vemos en Costa Rica”.

La Fedefut apoya y creen en la remontada ante los ticos en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

El video recopila algunos de los momentos de la llegada de los seleccionados el día miércoles al estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Así como el ingreso a camerinos y su preparación en la etapa de calentamiento.

¡NO TODO ESTA PERDIDO!

¡NO TODO ESTA PERDIDO!

Nos quedan 90 minutos

Viaje lleno de optimismo

La delegación de los guatemaltecos viajó este día a Costa Rica.

Los seleccionados van con el chip cambiado y con el objetivo de lograr un buen resultado ante los locales.

Pedro Altán dijo antes de subirse al avión que los llevaba al país vecino que se trabajó en definición tras el partido de media semana.

Pedro Altán dice que se ha trabajado en definición tras el resultado negativo ante la Sub 23 de Costa Rica

Por su parte, Rudy Barrientos, dijo que debían “ser sólidos en defensa y contundentes en la ofensiva”.

Rudy Barrientos comenta que ante la Sub 23 de Costa Rica se debe ser sólidos en defensa y contundentes en la ofensiva.

Dolorosa derrota ante los costarricenses

Guatemala cayó en condición de local 0-3 ante Costa Rica, con goles de Randal Leal, Roberto Córdoba y Ronaldo Araya.

Con este resultado los guatemaltecos debe ganar por una diferencia de cuatro goles para acceder a la siguiente fase que es el preolímpico.

Los seleccionados Sub 23 al momento de abordar el avión que los traslade a Costa Rica. El domingo cierran la llave.

Presidente de la Fedefut dice que no saben jugar juntos

Gerardo Paiz, presidente de Fedefut le comentó a Publines que tras la derrota ante los costarricenses, él está “molesto”.

Asimismo añadió: “Soy una persona que no le gustan esos resultados. No estoy agusto ni cómodo con el resultado”.

“Los muchachos juegan bien, lo que no saben es jugar juntos. Hay que ordenarlo, no soy el técnico, pero el resultado refleja que ellos fueron superiores pero yo no ví el partido así”, comentó el dirigente guatemalteco.