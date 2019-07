Gerardo Paiz: “Tenemos que acatar las reglas” al referirse a eliminatoria Concacaf

Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, conversó con Publinews sobre el nuevo formato de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar y cuál es el plan para que haya una renovación en la selección nacional.

Paiz ocupó hace poco, más de un mes, uno de los puestos más codiciados dentro del deporte en Guatemala. Sin embargo, a pesar del poco tiempo que tiene como presidente de la Fedefut, sufrió la noche del miércoles su primer trago amargo tras la goleada que Costa Rica le propinó a Guatemala en la eliminatoria Olímpica de Concacaf.

Gerardo Paiz mostró su malestar por el resultado, pero hizo énfasis en que los comités interinos anteriores no hicieron su trabajo como debía ser.

¿Te tomó por sorpresa el nuevo formato de Concacaf?

Asistí a la final de la Copa de Oro, donde nos proyectaron de qué manera se iba a jugar la eliminatoria, tenemos que acatar las reglas y acomodarnos a sus condiciones.

¿Este formato perjudica o beneficia a la “sele”?

Beneficia, porque la selección jugará más. Si queremos ir a un Mundial tenemos que ganar todos los partidos. No creo que perjudique, simplemente debemos buscar muchos partidos y subir en el ranquin FIFA. Obviamente no nos va a alcanzar para estar entre los seis mejores de Concacaf.

¿Cuál es el plan para que la bicolor llegue al repechaje?

Vamos a darle las herramientas necesarias al profe Amarini Villatoro para que tenga todas las comodidades, amistosos y todos los implementos para que pueda clasificar. Si no logra los objetivos, tendremos que ver a otros técnicos. Creo que es la persona idónea para estar con la selección, conoce el futbol guatemalteco.

¿Qué has hablado con él sobre las estrategias a seguir para escalar en el ranquin?

Nos solicitó jugar en el Caribe con selecciones similares a Anguila y Puerto Rico, porque son los dos rivales que tenemos de inmediato. Se logró concretar a República Dominicana para el 14 de agosto. Buscamos otras alternativas, pero esos equipos caribeños estaban jugando en la Copa de Oro y era complicado.

¿La suspensión de FIFA es la responsable de que la “sele” tenga una mala posición?

La suspensión fue la excusa perfecta para que los comités interinos que estuvieron antes que nosotros no trabajaran. Que estuviéramos suspendidos no quería decir que no íbamos a mantener un proceso. ¿Por qué no mantuvieron un proceso sub 12, 15 o 21 para llegar al sub 23? Venimos de una suspensión que no nos permitían jugar partidos internacionales, pero sí entrenar y hacer partidos locales. Faltó voluntad.

La suspensión llegó por corrupción en la Fedefut, ¿qué hará tu administración para evitar un nuevo tropiezo?

Yo mencioné el tema de corrupción en la etapa de Brayan Jiménez, no lo denuncié porque no tenía los documentos para hacerlo. Lo vi, pero era mi palabra contra la de ellos. Estoy muy tranquilo, aquí en Fedefut hay auditoría de CDAG, CGC, FIFA y una interna, con cuatro auditorías es imposible que existan ese tipo de cosas (corrupción). Estamos felices que eso suceda porque venimos a trabajar y no a ver quién hace más dinero. Estamos en cero, el comité ejecutivo es ad honorem.

Pero hay denuncias de corrupción en tu contra… Estuve metido en dos denuncias que al final se esclarecieron. Una ya se liberó y la otra está por liberarse. La Fedefut no debe ver al pasado, sino al futuro, que es lo que más nos interesa.

¿Y cuál es el plan para que haya una renovación en la selección nacional?

El 30 de julio viene el profesor mexicano Eugenio Villazón a armar a los distintos cuerpos

técnicos de las selecciones juveniles. Trabajaremos desde la sub 12, para un proyecto de tres años, para que cuando llegue un proceso sub 15 ten- gamos tres años de estar trabajando con esos muchachos. De la misma manera trabajaremos con la sub 17 para formar a futuro la sub 20.

Villazón tendrá libertad para trabajar con los cuerpos técnicos, no le vamos a imponer nada como comité ejecutivo.

El camino a Tokio 2020 inició mal con una goleada ante Costa Rica, ¿qué opinión te merece?

Estoy molesto con el resultado. Los muchachos juegan bien, pero no saben jugar juntos. Hay que ordenarlos, no soy el técnico, el resultado refleja que ellos fueron superiores, pero yo no vi el partido así.

Hablando de otros temas que afectan al futbol de Guatemala, ¿qué opinas de la propuesta de la Liga Nacional de eliminar los controles antidoping?

Cuando se subieron las propuestas, definitivamente se rechazaron. Pero buscamos una forma más justa, porque hacer los controles solo a los equipos que van a las finales, es injusto. Hay equipos que están peleando un descenso que también pueden hacer ese tipo de práctica.

Sobre la poca afición en los estadios, ¿cómo apoyarán a los clubes?

Estamos analizando la posibilidad de que las porras visitantes puedan ingresar de nuevo a los estadios, obviamente con medidas de seguridad y fuertes controles. Tenemos que ir viendo la infraestructura de los estadios y que los equipos locales acepten a las porras.

¿Cuál es la meta de tu administración?

Clasificar a Guatemala a un Mundial. No me refiero a la mayor, sino a un Mundial de lo que sea: futbol sala, de playa, femenino o de categorías juveniles. Vamos a darles a las selecciones las herramientas y cuerpos técnicos adecuados para que nos lleven a esa meta.

¿Qué le dices a la afición?

Que no se desesperen. Estamos trabajando para que nuestras selecciones puedan estar al nivel de las potencias de Concacaf.

Dennos tiempo, estamos trabajando para eso. Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos para que los resultados vengan en el camino.

Habla un experto en deportes

Marco Tulio Ipuerto, director de Deportes de Emisoras Unidas, también dio a conocer su punto de vista sobre el nuevo formato eliminatorio que involucra a nuestra selección.

"Al final esto es un premio para los equipos que están mejor rankeados. Por tanto, no es definitivamente lejos de saber que los beneficios son Estados Unidos y México, y me parece que un poco a Costa Rica, que es una selección mundialista", señaló Marco Tulio.

Añadió: "Pero el problema fue de Guatemala. Eso se sabía de antemano que el ranking iba a estar incluido a partir de junio del 2020 como punto de partida de las eliminatorias, por lo que no hay que reaccionar negativamente".

Foto Oscar Coronado | Marco Tulio Ipuerto es el director general de deportes de Emisoras Unidas

¿Qué opciones tenemos de clasificar al mundial?

Con hexagonal sin hexagonal con este u otro formato clasificar al mundial no es fácil, definitivamente no.

No lo veo favorito a clasificar al repechaje, eso está claro, hay otras selecciones favoritas.

Se debe dar continuidad a los procesos y pensar en el campeonato mundial del 2026 donde posiblemente sean 48 selecciones.

Los favoritos son los mismos y el panorama para Concacaf es el mismo, en el mundial veremos a las selecciones de siempre.