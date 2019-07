Antoine Griezmann pedirá perdón a los culé “dentro de la cancha” 

Durante la presentación del francés Antoine Griezmann como nuevo futbolista del Barcelona se refirió a varios temas.

Uno de ellos fue sobre el rechazó a los aficionados culés la temporada pasada por seguir en el Atlético de Madrid.

En ese sentido, Antoine Griezmann aseguró que si debe pedir perdón a la afición blaugrana lo hará demostrando su calidad dentro de la cancha.

"He hecho cosas malas en mi pasado. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en el momento”, señaló el futbolista.

El francés añadió: “No he jugado con ninguna de las dos partes. Al final estamos juntos y tengo muchas ganas de vestir esta camiseta”.

Por último dijo: “Si hay que pedir perdón, será en el campo. Es donde mejor hablo".

Griezmann lamenta la reacción del Atlético por su marcha al Barcelona

El delantero francés, Antoine Griezmann, también se mostró disgustado por la airada reacción del Atlético de Madrid a su fichaje por el FC Barcelona.

"Es una pena lo del Atlético. Yo fui a verles a propósito para no pillarlos desprevenidos y que pudieran prepararse para el futuro", dijo Griezmann.

Antoine: "He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición en el campo"

"Nos pusimos de acuerdo pero finalmente cambió. Es como es, hay que aceptarlo", añadió el francés.

En una plantilla con superávit de jugadores ofensivos (Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho…) y con los rumores sobre una posible vuelta de Neymar, Griezmann se mostró flexible.

"He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición en el campo. Puedo jugar a izquierda, derecha o por dentro", explicó.