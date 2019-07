VIDEO. Futbolista es víctima de insultos racistas y se retira del partido

El futbol nuevamente ha sido manchado con muestras de racismo en pleno partido,

Esta vez le tocó al joven futbolista Jordi Osei-Tutu, canterano del Arsenal, actualmente cedido en el VFL Bochum de Alemania.

En el vídeo se muestra al jugador en el medio campo, cuando un rival se le acerca para decirle algo.

Inmediatamente el joven futbolista se tira al piso a llorar, posteriormente se retiraría del terreno de juego.

Tanto el Arsenal (club al que pertenece) como el St. Gallen se pronunciaron sobre los hechos.

El Arsenal mostró su solidaridad con su jugador, que actualmente juega en Alemania.

Emitieron un comunicado donde le dan todo su respaldo y condenan todo intento de insultos racistas.

Last night Jordi Osei-Tutu received unacceptable racial abuse playing for VfL Bochum. Racism has no place in our game and we do not tolerate any form of discrimination.

Everyone at the club is right behind you, Jordi ❤️ https://t.co/ylSMFLkJHZ

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) July 10, 2019