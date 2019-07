Árbitro revela lo que realmente pasó con el VAR en el partido Brasil-Argentina

Roddy Zambrano, el árbitro del juego de semifinales entra Brasil y Argentina, rompió el silencio y relevó lo que ocurrió.

Una semana después de su polémico arbitraje, del que se quejó Messi y compañía, el central ecuatoriano decidió hablar.

Zambrano, que ignoró dos posibles faltas de penalti contra Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, dio declaraciones en medios de su país.

El central dio detalles de lo que ocurrió esa noche en Belo Horizonte, en el partido por las semifinales de la Copa América.

“En la Copa América tuve cinco participaciones, sin dudas las semifinal entre Brasil y Argentina fue el de mayor expectativa y aporte en mi carrera”, dijo.

Zambrano, dijo que su papel en el partido Bolivia-Perú, lo llevó a dirigir es clásico sudamericano.

Al ser preguntado acerca de las jugadas en las que evitó utilizar el VAR, el ecuatoriano contestó:

“No consideraron que fueran jugadas que daba para penal claro así que no me llamaron”.

“Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mí el VAR no me notificó”, se defendió.

Además, contradijo las versiones de que haya existido interferencia entre él y la cabina.

Y sobre los casos de Otamendi y Agüero dijo: “El VAR revisó la jugada de Otamendi y determinó que era 50/50”.

“Yo al VAR le dije que no la vi, sólo vi al jugador caído. Hoy digo que me podrían haber llamado”, agregó.

Y continuó: “En la jugada de Agüero es claro que él pisa a Dani Alves, es temeraria”.

¡Sigue la polémica! 🔥

Roddy Zambrano para @superk800radio: "El fallo de la comunicación es una mentira. La primera jugada es claramente un pisotón de Agüero sobre Alves. En la segunda yo no la vi, pero el VAR me indica que Otamendi busca el choque y no me llaman a verla".

— Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 9, 2019