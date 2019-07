Kate Middleton "rompe las reglas" y es protagonista en Wimbledon

La esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, ha sido quien más ha llamado la atención en el Grand Slam londinense.

Y es que la duquesa de Cambridge, decidió que quería disfrutar de la jornada en Wimbledon y asistió al All England Tennis Club.

Sin embargo, decidió saltarse el protocolo, aunque no lo hizo con su atuendo, que estuvo muy acorde a la ocasión.

Lo hizo cambiando sus confortables asientos del palco real, por butacas disponibles para el público.

Así, la duquesa presenció este martes el partido de su compatriota británica Harriet Dart, 182 del mundo, contra la estadounidense Christina McHale.

Kate tomó asiento entre los espectadores con entrada general, en uno de los 318 asientos de la pista exterior número 14.

La esposa del príncipe Guillermo se instaló al lado de la británica Katie Boulter y de la capitana del equipo británico de la Copa Confederación, Anne Keothavong.

La duquesa, sucedió en 2017 a la reina Isabel II, la abuela de su esposo, como presidenta del All England Club, que organiza cada año el torneo.

Tras haber visto cómo Harriet Dart perdía el primer set ante la estadounidense, la duquesa de Cambridge regresó a la pista central.

Tras su paso por la pista exterior, Middleton acudió a la pista donde jugaban Angélique Kerber, Roger Federer, Serena Williams.

Una vez que Kate Middleton se fue, Harriet Dart remontó ante su adversaria para lograr la victoria 4-6, 6-4, 6-4.

Sin embargo, afirmó que la presencia de Kate Middleton al inicio del partido no incidió en su rendimiento.

"Ni siquiera me di cuenta de cuándo se fue", declaró la joven británica de 22 años.

En Wimbledon, asistir a un partido sobre una pista exterior cuesta 25 libras (28 euros, 32 dólares).

Welcome back to The Championships, The Duchess of Cambridge#Wimbledon | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/OuAW6luhsq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2019