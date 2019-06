Quetzaltecos conquistan el Campeonato Nacional de Ruta 2019

Gabriela Soto logró este fin de semana el Campeonato Nacional de Ruta con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 37 segundos.

Para la ciclista quetzalteca, que recientemente fue la mejor guatemalteca en la Vuelta Internacional Femenina 2019, comentó que “lo más importante era terminar sin ninguna novedad”.

“Gracias a Dios se logró. No solo conmigo sino con todos los demás.

Creo que se hizo un buen trabajo”, señaló la experimentada ciclista.

En relación al Campeonato Nacional Contrarreloj Individual, celebrado la semana pasada, y donde Soto no pudo ante Paula Guillén, la quetzalteca señaló: “La semana pasada no fue uno de mis mejores días y me sentí un poco mal porque no me fue bien en la crono”.