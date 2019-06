Philippe Coutinho la figura de Brasil en la victoria ante Bolivia por Copa América

El argentino Néstor Pitana dio este viernes el pitido inicial al partido entre Brasil y Bolivia que abrió la Copa América 2019, en un ambiente convulso tras una jornada de protestas sociales.

La Seleçao, que busca un noveno título que se le resiste desde hace 12 años, vistió de blanco en honor a sus primeros campeones continentales (1919).

Los brasileños vencen a los bolivianos con doblete de Coutinho a los 50' y 52' minutos, y un golazo de Everton a los 85' minutos.

Uno de los goles de Coutinho fue desde el punto penalti. El jugador brasileño fue amonestado y ahora está a una tarjeta amarilla de perderse un partido con su selección.

GOOOOOOOOOL DO BRASIL! Um GO-LA-ÇO do Everton para ampliar a vantagem da #SeleçãoBrasileira !

Gol! Everton Cebolinha with the 3rd goal. Fantastic strike to make it Brazil 3-0 Bolivia. #CopaAmerica #BRAxBOL pic.twitter.com/3E8GdNfqcf

