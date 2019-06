Christopher Froome evoluciona favorablemente, luego de su accidente

El pasado miércoles, el ciclista británico Christopher Froome, sufrió un grave accidente en una vuelta de entrenamiento, previo al Tour de Francia.

El británico perdió el equilibrio de su bicicleta en una bajada en la que iba a más de 60 kilómetros por hora, junto con compañeros de equipo.

Una ráfaga de viento fue el motivo por el cual Froome perdió el control de la bicicleta, por lo que se impactaría contra un muro, teniendo graves fracturas.

Entre estas se encuentran una fractura abierta de fémur, otra en el codo derecho, además de fracturas en las costillas.

Afortunadamente la cirugía salió bien y Froome empezó con su largo proceso de recuperación para volver a competir.

We’re pleased to report that @ChrisFroome’s surgery was a success following his crash on Wednesday afternoon.

⁰⁰Team Doctor Richard Usher has provided an update on his condition

— Team INEOS (@TeamINEOS) June 13, 2019