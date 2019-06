Dan a conocer estado de gravedad de Christopher Froome tras terrible accidente

El cuatro veces campeón del Tour de Francia se accidentó cuando entrenaba, sin imaginar lo que ocurriría.

Froome, de 34 años perdió el equilibrio cuando una ráfaga de viento lo impactó.

La caída le produjo una fractura de fémur abierto, así como fracturas múltiples, informó su cuenta oficial e Twitter.

Pocos minutos después del accidente, el director del equipo Ineos, Dave Brailsfor, adelantaba que Froome se perdería la salida del Tour de Francia.

Pero después, se confirmó lo peor, y el británico estará fuera de la pista por un largo tiempo.

Según testigos, Froome sufrió una fractura abierta de fémur, además de tener otras lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Además, afirmaron que una ráfaga de viento hizo que la llanta delantera de la bicicleta perdiera el rumbo y se impactara con un muro.

Hace algunos minutos, por medio de las redes sociales del ciclista se informó que, se encuentra en el hospital y ha sido intervenido.

"Chris está en cirugía en este momento para reparar las fracturas múltiples, por favor mantenlo en tus pensamientos", se anunció en Twitter.

Y continuó: "Espero poder compartir un mensaje de él mañana por la mañana".

Chris is on his way to hospital after a high speed crash during the route recon earlier this afternoon, injuries are yet to be confirmed. I am awaiting information and transport to get to where he is and as soon as we have any information we will update you – MF

— Chris Froome (@chrisfroome) June 12, 2019