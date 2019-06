Carlos Gallardo le pide transparencia a los nuevos gobernantes del país

Carlos Gallardo es un futbolista profesional que cuenta con una amplia trayectoria en la Liga Nacional.

Actualmente es seleccionado nacional.

Recientemente terminó su ciclo con Guastatoya, equipo con el cual ganó dos títulos de liga y participó en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Luego de su buena actuación con el conjunto “pecho amarillo” logró llegar a un acuerdo con el CSD Municipal.

Anteriormente jugó en Comunicaciones, Universidad, Jalapa, Marquense, Malacateco y Coatepeque.

Gallardo se tomó el tiempo para contestar una serie de preguntas relacionadas a la jornada cívica de votación.

¿Cuál sector de la sociedad debería reforzar el nuevo presidente?

La salud es algo primordial ya que sabemos que hay demasiadas carencias en los hospitales nacionales.

La gente tiene que hacer colas inmensas para que la puedan atender y muchas veces terminan muriendo por ese tema, no hay insumos, no hay medicamentos.

Una persona que tiene educación tiene un mejor futuro, el futuro de Guatemala se encuentra en la educación”.

¿En qué crees que le han fallado los gobiernos anteriores a los deportistas?

El ver que el presupuesto que se le da a cada deporte llegue de la manera correcta, para que sea bien utilizado por los atletas para su aprendizaje y desarrollo”.

¿Te animarías a participar en política?

No hay que decir que no a las cosas, pero siempre he pensado que la política no es lo mío y en este momento diría que no, pero uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro.

Mynor Sandoval | Gallardo llamó a los guatemaltecos a acudir a las urnas el domingo

¿Qué piensas de los exdeportistas que participan en la política?

Yo pienso que la persona que se dedica a la política tiene que ser una persona preparada.

No importa si es deportista o un ingeniero, pero lo que le pido que tenga una preparación para el puesto que ocupará.

¿Cuál sería el mensaje de Carlos Gallardo para el nuevo gobernante?

Que de verdad se preocupe y trabaje con su gabinete en las mejoras del país, sobre todo en educación y salud.

También que sean lo más transparentes posibles.

Mensaje de Gallardo a los guatemaltecos que acudirán a las urnas:

Acudamos, es nuestro deber cívico votar, muchas veces nosotros nos dedicamos solamente a hablar mal de los gobernantes y ni siquiera nos acercamos a votar, dejamos que los demás voten por nosotros.

Mynor Sandoval | Carlos Gallardo jugará con Municipal para la temporada 2019-2020

Entrevista y material fotográfico: Mynor Sandoval