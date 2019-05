¡Decisión tomada! Ramos revela en rueda de prensa si se va o se queda en el Madrid

Se acabaron las especulaciones. Sergio Ramos compareció este jueves en rueda de prensa, donde aclaró, de una vez y por todas, si seguirá en el Real Madrid o si se irá a jugar a la liga china, como se rumoreó esta semana.

Ante los medios de comunicación, el central camero se sinceró sobre la supuesta oferta que recibió de parte del fútbol asiático, la cual confirmó que sí existió.

No obstante, Ramos despejó todas las dudas sobre su futuro asegurando que se quedará en el Madrid.

"Soy madridista, me quiero retirar en el Real Madrid", dijo el capitán blanco ante los periodistas.

"Quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas (…) Soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero acabar mi contrato aquí".

Ramos también se refirió a la reunión que sostuvo con el presidente Florentino Pérez, la cual fue clave para terminar de limar las asperezas que lo habían hecho dudar sobre su continuidad con el equipo madrileño.

"Ayer lo arreglamos todo y después de eso sobran palabras. Queremos construir el futuro del Madrid juntos, después de un año nefasto por parte de todos, y a partir de ahí me iré por la puerta grande, que creo que me lo merezco, pero me iré ganando".

"La relación (con Florentino) no estaba como yo creo que debía de estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China y menos teniendo contrato aquí. No me voy a ir ni gratis ni pagando", añadió Ramos, afirmando que las informaciones surgidas que mencionaban que había solicitado la carta de libertad para irse gratis son falsas.

Sobre su cercanía con la afición, se dijo contento de que solo le hayan pitado una vez en 14 años, y aseguró sentir máximo respeto por la grada blanca.

"Si la afición no me quisiera, me lo hubiera planteado (irse), pero no es el caso", comentó el zaguero español.

"Yo creo que he sido fiel al madridismo, a este escudo y a esta camiseta; me siento querido".

Sergio Ramos. / AFP

No es por dinero

En cuanto al tema económico, Ramos reveló que no se habló sobre eso durante su encuentro con el presidente del Madrid.

"El tema económico no lo hemos tocado ni un solo minuto (…) Es un tema de confianza y de cariño emocional. Al final, para mí, en mi vida hay dos 'patas' muy importantes: una es la afición y otra es el presidente".

"El tema económico es secundario (…) siempre que se habla de Ramos parece ser que es sobre una renovación o de dinero (…) yo jugaría gratis en el Madrid porque así lo siento", dijo.

Oferta de China

Sobre la oferta de China, el central camero confirmó que esta sí existió, pero descartó que la haya aceptado, como se había especulado.

"Está claro que la oferta está encima de la mesa, yo no soy una persona que miente".

Ramos, sin embargo, no esquivó la posibilidad de jugar en el gigante asiático en el futuro, aunque dijo que lo haría cuando su cuerpo ya no le permita competir en el máximo nivel.