Denuncia otro caso de corrupción en la Fedefut de Brayan Jiménez

El Comité de Regularización de FIFA de la Fedefut denunció ante el Ministerio Público (MP) un nuevo caso de corrupción a lo interno de la Federación por un monto de Q9 millones 148 mil 473 con 65 centavos.

Según Juan Carlos Ríos, presidente del Comité de Regularización, se descubrieron anomalías financieras en una contrarevisión de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Dicha contrarevisión fue contra el Comité Ejecutivo de la Fedefut del período 2011-2015, encabezado por Brayan Jiménez.

En la denuncia, se está acusando a funcionarios gubernamentales de la CGC por hechos irregulares y extralimitación de funciones.

#Fedefutbol | Juan Carlos Ríos habla sobre la demanda ante el MP. pic.twitter.com/7ybpCCcclu — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 30, 2019

¿Qué ocurrió en la contrarevisión?

Durante una contrarevisión, hecha por auditores de la CGC, según el Comité de Regularización de la FIFA, se sustituyó un hallazgo de pagos sin respaldo valorado en Q9 millones 148 mil 473 con 65 centavos por la imposición de multas valoradas en Q47 mil a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Fedefut del 2011-2015.

Entre los integrantes de dicho Comité estaba, además de Brayan Jiménez; Gerardo Paiz, electo recientemente como presidente de la Fedefut, y quien debe asumir su cargo este sábado.

#Fedefut | El Comité Normalizador presentó una denuncia ante el MP en contra de auditores de la Contraloría General de Cuentas. pic.twitter.com/dyDAPE1nGl — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 30, 2019

Ante esos hechos de corrupción, los denunciantes ante la Fiscalía exponen:

Que los auditores de la Contraloría no tenían nombramiento para la cotrarevisión.

Los funcionarios gubernamentales alteraron el informe de auditoría, incluyendo un hallazgo, por el cual no fueron nombrados.

Que los gubernamentales citaron párrafos de documentos públicos que al ser contrastados con los originales “es evidente que se dice algo diferente a los plasmado por los auditores”.

Los auditores de la Contraloría desvanecieron los cargos y sustituyeron delitos por faltas administrativas para favorecer a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Fedefut del 2011-2015.

Y por último se informa que, “la alteración de informes y la sustitución de delitos por faltas administrativas afectaron el patrimonio de la Fedefut por un monto de Q9 millones 148 mil 473 con 65 centavos”.

El Comité de Regularización de FIFA de la Fedefut explica también que de dichas acciones ya se ha hecho de conocimiento al Comité de Ética de la FIFA.

El Comité de Regularización de FIFA presenta denuncia en el Ministerio Público, por anomalías financieras. Para ver la denuncia https://t.co/GD6pGFeZh1 pic.twitter.com/qWIHzTA5aD — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) May 30, 2019

¿Peligra la toma de posición de Gerardo Paiz como presidente de la Fedefut?

Consultado Juan Carlos Ríos, presidente del Comité de Regularización de la FIFA, sobre si peligra o no la toma de posesión de Gerardo Paiz como presidente de la Fedefut, éste dijo que no, y que todo está listo para el sábado en horas de la tarde.

Esto dijo Gerardo Paiz

El día que Gerardo Paiz ganó las elecciones de la Fedefut, como única planilla en competencia, él se refirió al tema de los periodistas y los supuestos sobornos que éstos habían recibido.

“Ningún periodista ha dicho que renuncié porque vi cosas feas y malas”, dijo Paiz.

Se le preguntó por qué no lo había denunciado, y contestó: “No lo denuncié en tribunales porque no tenía pruebas. Solo lo había visto”.