Aficionados de Municipal rechazan contratación de Carlos Gallardo

Los aficionados de Municipal han utilizado la red social de Twitter para demostrar su descontento con la Junta Directiva del equipo edil por la contratación del defensa Carlos Gallardo.

El jueves Guastatoya anunció la baja de su Capitán, y posteriormente Municipal oficializó la llegada del jugador para la temporada 2019-2020.

Gallardo es un zaguero que que ha participado en varios equipos de la Liga de Guatemala.

Su nacimiento como futbolista fue en Comunicaciones, posteriormente pasó por Jalapa, Universidad, Marquense, Malacateco y Coatepeque.

Pero son los orígenes de Gallardo, hace más de 13 años, lo cual no es perdonado por los fieles seguidores rojos.

Los seguidores rojos criticaron fuertemente, y en oportunidad hasta con palabras soeces, la llegada de Gallardo al equipo.

— CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 24, 2019

Estos son algunos comentarios:

@KENNYGOMEZCANO: "Que traidores mucha, no jueguen con la identidad del club, que basura de decisiones".

Me tienen podrido, carajo".

Nos estan matando como aficion roja… Solo el desperdicio de otros equipos contratan… Solo centrales y laterales no hay".

DEJEN DE FICHAR EX CREMAS. No nos hagan esto".

El Club Deportivo Guastatoya informa que el jugador Carlos Gallardo ya no continuará vistiendo los colores del Pecho Amarillo al firmar 2 años con un equipo capitalino por motivos familiares.

Carlos Gallardo es un experimentado jugador que ha tenido 7 títulos de Liga Nacional: 4 con Comunicaciones, 2 con Guastatoya y 1 con Jalapa.

Y con Selección Nacional ha disputado más de 50 enfrentamientos, debutando en 2008 en un compromiso amistoso.

Pero dicho palmarés no es suficiente para que Gallardo sea bien recibido por los aficionados rojos.

Yo conozco un par de centrales como de 42 años, no les interesa?

Como pueden contratar a un ex crema que desgracia tengan dignidad! Como que no hubiera muchos más jugadores!

En los equipos de Europa se acepta por la plata que genera el tenerlos pero así como este que putas puede generar? Veran que empezará a regalarse contra sus ex equipos!

— Juan Carlos García 🖤 (@ChaparritoJc) 24 de mayo de 2019