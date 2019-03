Las redes reaccionan con memes tras presentación de los uniformes de selección

La nueva indumentaria de la Selección Nacional, que fue presentada este martes, ha generado una infinidad de comentarios entre los aficionados de la Bicolor.

Diferentes opiniones, tanto positivas como negativas, y los tradicionales memes, es lo que se ha dejado en redes sociales la más reciente piel de selección.

La firma deportiva UMBRO ha sido la encargada de diseñar las nuevas camisetas, que usan como colores principales el blanco, celeste y azul.

Se usarán durante los próximos cuatro años, según lo manifestó Juan Carlos Ríos, Presidente del Comité de Regularización.

Para un sector de la afición, la indumentaria no es lo que se esperaba. Hay críticas por el diseño, los colores y, en algunos casos, preguntan la razón por la que la camisola azul ya no presenta la tradicional franja blanca.

No no y no, la camisola azul debe llevar la franja, así puro el Salvador nos vamos a ver, con respeto a los guanacos.

— Walter Bernal (@walterbernal12) March 20, 2019