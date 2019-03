Comunicaciones jugará en Estados Unidos

Con entusiasmo al sostener su primer partido internacional, un club estadounidense anunció el amistoso ante Comunicaciones.

Se trata del Chattanooga Football Club, un equipo estadounidense con sede en Tennessee, Estados Unidos.

El club participa en la División Sudeste de la Premier League de futbol nacional, una liga nacional de aficionados.

Y fue el club gringo el que compartió la información. “Chattanooga Football Club se complace en anunciar su primera exhibición internacional de la temporada 2019”, explica en su sitio web.

“La potencia guatemalteca Comunicaciones visitará el estadio Finley el sábado 23 de marzo a las 6:00 p. m.”, afirma en una nota publicada hace pocas horas.

Sheldon Grizzle, presidente del club, dijo que “siempre hemos querido tener un equipo de Guatemala en Finley”.

“Nos sentimos honrados de ser sus anfitriones en Chattanooga”, explicó el dirigente.

Got your tickets yet? We are TWO WEEKS away from the first match of our historic 2019 season.

Chattanooga FC v @CremasOficial

📅 Saturday, March 23

🕰 6:00pm

📍Finley Stadium

🎟 https://t.co/BzUNlnpfvA#PoweredbyEPB pic.twitter.com/F2qUOYHRk1

— Chattanooga Football Club (@ChattanoogaFC) March 9, 2019