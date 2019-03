¡Se congelan! Se disputa el partido más frío en la historia de la MLS

El inicio de la Mayor League Soccer (MLS) estuvo marcado por el partido entre Rapids de Colorado y Timbers de Portland, que se jugó bajo la nieve y batió los récords climatológicos que habían.

La jornada inaugural del futbol estadounidense dejó imágenes memorables en el Dick’s Sporting Goods Park, donde la temperatura fue de -8 grados centígrados.

Desde ya este encuentro se ha considerado como el más frío que se ha disputado en los 24 años de historia que tiene la liga gringa.

Down a man, down twice in the game, never gave up. #Rapids96 | #SnowClasico3 pic.twitter.com/bQhWnyIEzG

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) March 3, 2019