Neymar le hace un guiño al Real Madrid luego de haber cumplido su sueño en el Barça

El actual jugador del París Saint-Germain, el brasileño Neymar, dejó la puerta abierta a vestir algún día la camiseta del Real Madrid, aunque en este momento se encuentra feliz en su equipo.

“Ney” indicó que “el Real Madrid es uno de los mayores clubes del mundo, cualquier jugador por el que se interese el Madrid se sentiría atraído para jugar allí. Hoy me siento muy feliz aquí en París, estoy muy bien aquí, pero en el futuro nadie sabe”.

En seguida Neymar aclaro que “no estoy diciendo que me voy al Real Madrid, calma. Mi sueño que ya realicé, todo el mundo lo sabe, fue jugar en el Barcelona. Era algo que desde decía desde pequeñito y lo conseguí”, aseguró.

Seguro Neymar no se esperaba esta respuesta en las redes. / AFP

Emocionado

El futbolista de 27 años y formado en el Santos brasileño, se emocionó al ser preguntado sobre cómo se sentía cuando Lionel Messi le pedía que volviera al Barcelona, equipo con el que ganó su única Champions League, de momento.

“Es difícil. Siendo sincero, es muy difícil”, respondió Neymar al borde de las lágrimas.

Agregó que “Leo fue alguien muy especial para mi en el Barcelona (…) en el momento en que más necesité un apoyo, el mejor del mundo llegó, me dio la mano y dijo: tienes que ser tú. Eres alguien feliz, tienes que ser el mismo chico que eras en el Santos. No seas tímido, no tengas miedo de mí, ni de nadie en este club. Estoy aquí para ayudarte”, comento el brasileño.