“Canelo” Álvarez ya no quiere pelear con mexicanos, esta fue su explicación

El reconocido boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confesó a ESPN que ya no quiere pelear con mexicanos, ¿a qué se debe esta decisión?

La estrella del boxeo jalisciense confesó que no tiene pensado volver a medirse a un boxeador de su propio país, aunque su decisión no es definitiva.

Y es que el “Canelo” considera que no es una buena idea enfrentarse a boxeadores mexicano.

¿Por qué dijo esto el “Canelo?

El pugilista asegura que no le gusta ver perder a ningún compatriota porque todos quieren dejar en alto el nombre del país.

Sus declaraciones las hizo previo a su enfrentamiento el 4 de mayo ante el estadounidense Daniel Jacobs.

“Yo represento a México y así lo veo, me gusta representar a mi país y no me agrada la idea de enfrentar a un mexicano”, expresó el "Canelo".

Y continuó: “Yo represento a México y eso me gusta y me enorgullece. Y la verdad, no me gustaría hacerlo”.

Saúl "Canelo" Álvarez es uno de los boxeadores más reconocidos a nivel mundial. / AFP

“Pero la gente al final del día, lo que quiera la gente es lo que me gusta hacer. Y si ellos consideran que es una pelea buena, lo hago”, agregó.

Sin embargo, dijo que “en lo personal, no me gustaría y me quedo con la idea desde que lo expresé, de no enfrentar a mexicanos porque yo represento a México”.

Contra mexicanos

Saúl “Canelo” Álvarez se ha enfrentado a cuatro boxeadores mexicanos en los últimos 25 años.

Ellos fueron: Alfonso Gómez, Josesito López, Alfredo Angulo y Julio César Jr, a todos los derrotó.

Cabe recordar que el “Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores más emblemáticos en la historia mexicana.

Es el actual campeón mundial de la super WBA, del WBC, de la IBO y de The Ring del peso mediano.

"Canelo" Álvarez se convierte en el deportista mejor pagado del mundo en la historia

También ha sido campeón de WBA, WBC, WBO y The Ring del peso superwélter.

En septiembre del año pasado, le arrebató al kazajo Gennady Golovkin, su marca de invicto y sus títulos de peso mediano.

