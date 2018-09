Gennady Golovkin pone “el dedo en la llaga” a Saúl “Canelo” Álvarez

En la previa de la pelea más esperada, el kazajo Gennady Golovkin hizo terribles acusaciones a Saúl Álvarez, sus palabras hirieron el orgullo del “Canelo”.

Y es que entre acusaciones de dopaje, certezas de nocauts e intercambios dialécticos entre ambos, “Canelo” y “GGG” subirán al cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegasel día de la Independencia de México, un año después de haber terminado en un empate que no convenció a ninguno de los dos.

#AccionLSR ¡Día de pesaje! 🥊

Así luce la T-Mobile Arena para el pesaje del boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin 💪🏼 pic.twitter.com/sNJnvmSauT — AcciónLSR (@Accion_LSR) September 14, 2018

Entonces las puntuaciones fueron de 118-110 para Álvarez, 115-113 para el kazajo y 114-114, números que incluso provocaron una investigación a los jueces.

Golovkin aprovechó el mal momento que pasó su oponente meses atrás, y le lanzó duras palabras.

¡Los fanáticos de Golovkin @GGGBoxing hacen acto de presencia en el pesaje y apoyan al boxeador kazajo! #CaneloGGG2 🇲🇽🥊🇰🇿 pic.twitter.com/Fb02ok8leO — Frases de Boxeo ® (@FrasesdeBoxeo) September 14, 2018

“No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido”, expresó el kazajo.

“No se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos. Las marcas de inyecciones eran evidentes por todos lados, en los bíceps, el estómago… podías ver las marcas por todo su cuerpo”, dijo el vigente campeón por la AMB CMB y la FIB.

#LaPeleaDeLaVerdad ¡ @GGGBoxing se siente EXTRAORDINARIO previo a la pelea contra Canelo! "Lo único que quiero es lastimar al mexicano y hacer que pague" Golovkinhttps://t.co/QHgAjzWnUu pic.twitter.com/lcD398nQXm — Televisa Deportes (@TD_Deportes) September 14, 2018

“No ha habido insultos de mi parte. La realidad es que (Canelo) dio positivo y que salió corriendo (durante el combate”, agregó el campeón.

La pelea está prevista para este sábado a las 22:00 horas de México, 21:00 de Guatemala, en Las Vegas Nevada, Estados Unidos.

*Con información de AFP