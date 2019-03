Real Madrid vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el clásico español por la Liga?

Después de transcurridas 72 horas, se disputará una nueva edición del clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona.

Este miércoles el conjunto blaugrana goleó al Madrid 0-3 en el Santiago Bernabéu y lo eliminó de la final de la Copa del Rey (4-1 en el global). Ahora se enfrentarán por la Liga.

“Estamos otra vez de pie, con ganas de puntos y el calendario ha querido que sea contra el mismo rival, es el gran clásico del fútbol español y lo enfrentaremos con las mismas ganas y el mismo espíritu que el anterior”, aseguró Hernán Solari, técnico blanco.

El nuevo enfrentamiento entre madridistas y catalanes será este sábado 2 de marzo a partir de las 13:45 horas (tiempo de Guatemala).

Tomorrow we play another Clásico. But El Clásico is not for you, or is it?

👀 #fcbarcelona #elclasico #notforyou

🚗 @audispainhttps://t.co/SxZjzUhzpk pic.twitter.com/ZcENrPatRU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2019