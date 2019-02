VIDEO. Nadal habla fuerte contra tenista que lo eliminó en Abierto de México

El tenista español, Rafael Nadal, se molestó por la forma en que su oponente lo trató y dijo que le falta de respeto al público.

Rafa Nadal criticó al australiano Nick Kyrgios, que lo derrotó en la segunda ronda del Abierto Mexicano.

Y es que en el torneo en Acapulco, el español consideró (Kyorgios) le falta un poco el respeto al público y al rival.

Rafael Nadal dijo que no se molestó por el resultado, pero no cree que la actitud de Kyrgios haya sido la adecuada. / AFP

"Él hace su show, tiene un talento descomunal y hoy la ha salido bien y ha ganado. Hay que felicitarlo", dijo.

Pero sus declaraciones después del partido que ganó Kyrgios 3-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (8-6), no fueron del todo gratas.

Nadal reprobó algunas actitudes que el australiano tuvo durante el partido.

Rafa Nadal reconoció las grandes condiciones de Kyrgios, pero afirmó que le falta tener más respeto por el público, por los rivales y por él mismo. pic.twitter.com/nCWLCxhuef — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2019

Y es que Kyorgios trató de sorprenderlo con un saque desde abajo y con saltos a la hora de hacer sus tiros ganadores.

Las palabras de Rafael Nadal

"No creo que sea un mal chico", destacó Nadal, "pero le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo".

Eso sí, dijo que a sus 32 años, 17 de ellos como profesional, actitudes como las de Kyrgios, no lo sacan de sus casilla.

El match point y enorme triunfo de Nick Kyrgios ante Rafael Nadal 3-6 7-6 7-6 en el ATP 500 de #Acapulco. Un partido para el recuerdo que ya es candidato a ser el mejor de la temporada 2019 👏pic.twitter.com/3sOZhQSOTQ — Tenis Zone (@TenisZoneOk) February 28, 2019

"Que un chico haga cosas extrañas en la cancha no me va a desquiciar. A mí no me saca nada de quicio", aseguró.

Sobre la derrota, lamentó no haber aprovechado todas las circunstancias que tuvo, incluido un triple "match point" en el "tie break".

No le molestó el resultado

"He estado en ventaja en casi todo momento, sus oportunidades comparadas con las mías han sido mínimas", expresó.

Nick Kyrgios y… ¡Un saque de abajo ante Nadal en #Acapulco! pic.twitter.com/6XMvTDo3T0 — Tenis Zone (@TenisZoneOk) February 28, 2019

Aunque dijo que "jugando ante alguien como él estás expuesto al riesgo de no aprovechar las oportunidades, que fueron muchas".

Nadal rechazó sentir molestia por el resultado, pero aceptó estar triste por no haber cumplido como favorito.

"Estoy triste porque vengo de un tiempo sin competir y me apetecía competir esta semana", lamentó.

Y continúo: "La mayor tristeza no es la derrota sino el no venir mañana a competir", dijo.

VIDEO. Captan a Rafael Nadal “soltando la cadera” en concierto de Shakira El equipo de video de la cantante “pescó” al deportista disfrutando de la velada.

*Con información de AFP