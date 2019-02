La atleta de la “maratón sexual” en Río rompió el silencio y contó su calvario

La clavadista Ingrid Oliveira dijo que incluso recibió pornografía tras tener relaciones sexuales con el remero Pedro Gonçalves.

Y es que casi tres años después de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, la atleta brasileña Ingrid Oliveira quiso compartir su versión.

Ella quedó envuelta en un escándalo sexual a nivel mundial tras conocerse su romance con Gonçalves, también representante de Brasil.

Ingrid Oliveira escribió su dolorosa experiencia por tener sexo con un compañero. / Instagram

En ese entonces se dijo que ella sacó a su compañera de habitación y que había sido expulsada de la competición.

Sin embargo, ella nunca había hablado de lo que ocurrió, hasta ahora.

Y fue con una columna escrita por ella misma en UOL Esporte, que Oliveira detalló lo que ocurrió esa noche en la Villa Olímpica.

La confesión de Ingrid Oliveira

“Llevé a Pedro Gonçalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos”, dijo.

“No pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos”, confesó.

Y continuó: “ Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto pero solo por redes sociales”.

“En los Juegos Olímpicos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más”.

“Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía llevarle allí. Ella me dejó hacerlo”, confesó.

Dolor y vergüenza

Pese a que contó que no fue expulsada de los juegos, compartió su dolor al verse en todos los medios del mundo.

“No pude dormir. En pocas horas la noticia estaba en todo el mundo, pasé de 90 mil a 250 mil seguidores en Instagra.”, dijo.

“Mucha gente me insultó. Lloré durante todo el entrenamiento. Hice la serie y no sé cómo. Debí perder 15 litros en lágrimas”, expresó.

Pero eso no fue todo, la clavadista reconoció que su calvario comenzó cuando se viralizó la noticia, pues recibió todo tipo de pornografía.

Además recibió cientos de propuestas indecentes. “Fui acosada por todo el mundo. Me han asediado”.

“Recibí pornografía, propuestas para hacer programas sexuales. En Wikipedia me definieron como ‘la niña de la garrocha’”.

Y agregó: “Escribieron historias que no viví. Todo porque soy una mujer que tiene sexo”.

También expresó su desesperación porque todos la recordaban por ese encuentro sexual y no por sus logros deportivos.

“A veces las personas me paraban por la calle y ya me me imagino a la persona leyendo aquellas noticias hablando de mí: maratón de sexo slavaje, orgía, polémica. Eso caudno no hablan de mi cu…”, expresó.

Aunque la atleta reconoce que no actuó de la manera adecuada, también dice que fue juzgada de esa manera, por ser mujer.