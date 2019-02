Leyenda del tenis recibe duras críticas por habla contra atletas trans

Martina Navratilova afirmó que es una locura que atletas que han cambiado de sexo triunfen en el deporte.

Debido a sus fuertes declaraciones, Navratilova, ganadora de 18 Grand Slam, fue víctima de duras críticas.

Ella dijo que es una forma de “engaño” que las mujeres transgénero puedan competir en el deporte femenino.

Además, dijo que era “una locura” que “cientos de atletas que han cambiado de sexo por declaración y que han recibido tratamiento hormonal ya hayan logrado honores como mujeres que estaban más allá de sus capacidades como hombres”.

Navratilova es una defensora de los derechos de los homosexules que sufrió abusos homofóbicos cuando dijo que era homosexual en 1981.

Debido a ello resultan tan controversiales sus comentarios sobre los atletas transgénero.

Pero esta no es la primera vez que causa controversia con sus declaraciones, en diciembre escribió en su cuenta de Twitter:

“No te puedes proclamar como mujer y poder competir contra las mujeres”.

Y continuó: "Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no debería cumplir con ese estándar".

Estos comentarios le llevaron a una discusión en línea con la ciclista Rachel McKinnon, la primera mujer transgénero en ganar un título mundial en octubre 2018.

Luego de esta discusión, Nacratilova, nueve veces ganadora de Wimbledon, dijo que investigó más sobre el tema, y concluyó:

“Bueno, ahora lo he hecho y, en todo caso, mi punto de vista se ha fortalecido”.

“Un hombre puede decidir ser mujer, tomar hormonas si lo requiere cualquier organización deportiva, ganar todo lo que está a la vista y tal vez ganar una pequeña fortuna, y luego revertir su decisión y volver a hacer bebes si así lo desea”, dijo.

“Es una locura y es una trampa. Me alegra hablar de una mujer transgénero en la forma que prefiera, pero no estaría contenta al competir contra ella. No sería Justo”.