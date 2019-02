El Real Madrid celebra en el Amsterdam Arena, con polémica incluida

Tras un gol anulado al Ajax luego de una revisión con el VAR, el Real Madrid celebró en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Con este resultado el Madrid dio un gran paso hacia los cuartos de final, al imponerse 2-1 contra un equipo que jugó mejor pero no fue eficaz.

Y es que poco antes del descanso, Nicolás Tagliafico anotó de cabeza, pero el árbitro anuló la acción por fuera de juego, provocando polémica.

Karim Benzema becomes only the 4th player in history to reach 60 #UCL goals. 👏 pic.twitter.com/4G6uNkVOEV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 13, 2019