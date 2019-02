Detienen a cuatro personas en el hotel del Real Madrid en Ámsterdam

Esta madrugada, horas antes del partido del Real Madrid ante el Ajax, cuatro personas fueron detenidos en el hotel de concentración del equipo.

Se trata de cuatro aficionados ultras del Ajax, quienes fueron arrestados por lanzar petardos y fuegos artificiales al hotel.

Esto lo hicieron con el fin de perturbar el sueño de los jugadores del Madrid, que en breve se medirán al club holandés, en el juego de ida por los octavos de final de la Champions.

Los incidentes ocurrieron después de las 2 de la madrugada, y tras la denuncia del hotel y de la seguridad del Real Madrid, se dieron las detenciones.

Las mismas ocurrieron alrededor de las 4 de la mañana. La prensa local culpó a dos aficionados del Ajax, de lo ocurrido.

“Pude ver que encendieron muchas luces de las habitaciones. ¡La acción tuvo éxito! Soy muy del Ajax, así que me reí por ello”, dijo un vecino.

La información fue difundida por los medios holandeses Telegraaf y cadena de televisión AT5.

No es la primera vez que sucede este tipo de incidentes en un hotel utilizado por el Real Madrid.

Ajax fans had themselves a party outside Real Madrid's team hotel at 3am.

Also… sound on 🔊

(📹: @thecasualultra) pic.twitter.com/muz8V4K54M

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 13, 2019