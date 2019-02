Desde Atlanta: entrevista con Julian Edelman, el MVP del Super Bowl LIII

Sonrisa grande y de buen humor luego del triunfo de los Patriots que alcanzaron su sexto anillo de campeonato de la NFL, Julian Edelman no duda en compartir la buena vibra que le acompaña.

En el partido ante los Rams, el jugador de 32 años, conocido por su barba, tuvo 10 recepciones para conseguir 141 yardas; junto con esto alcanzó un récord de 7 regresos de patada en el Super Bowl sumando todas sus actuaciones.

Ganar uno no es fácil y hacerlo tres veces, mucho menos, ¿qué significa esto para ti?

Mucho, habla del trabajo duro que hemos hecho todos dentro de esta organización durante los últimos años.

Llegaste muy joven a un equipo con tradición ganadora para volverte parte de su éxito.

Sigo siéndolo (entre risas)… me siento muy orgulloso de haber evolucionado al lado de muchos que han hecho de este un gran equipo. Tener a gente como Bill (Belichick) y el resto de entrenadores y a otros dentro del campo de quienes aprender ha sido muy importante para eso.









Ganar al premio al jugador más valioso (MVP) del Super Bowl es algo que otros como Tom Brady han logrado tres veces, ¿cómo te sientes de tomar su relevo?

Creo que a él no le importa cederme ese lugar esta vez, ya ha estado ahí antes y no necesita otro (entre risas)… Ya en serio, él es un tipo a quien yo admiraba antes de mi año de novato y míranos ahora, jugamos para el mismo equipo y a veces vemos películas juntos. Le tengo mucho respeto, no solo como jugador de futbol americano, sino como profesional y hombre de familia.

¿Qué importancia tiene este triunfo para ti y con quiénes quieres compartirlo?

Una muy grande, es increíble. Definitivamente con mi familia… mis padres, mis hermanos, mi pequeña hija que ahora tiene dos años. Siempre han estado en mi "esquina" en los momentos buenos y malos.