Por broma a Tom Brady, despiden a productor de televisión

Antes de despedirlo por la broma a Tom Brady, el hombre fue multado y suspendido, pero ¿qué causó indignación?

El productor de la cadena KDKA asociado a la CBS, Michael Telek, fue despedido por hacer una broma sobre Tom Brady.

Brady es el mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, que este sábado se enfrentarán a los Rams de Los Ángeles.

Y es que al final de la transmisión de un noticiero en la ciudad de Pittsburg, casa de los Steelers y rival de los Pats, Telek hizo lo inesperado.

En las pantallas apareció el quarterback con un gráfico en el que decía “Tom Brady `Known Cheater’ (conocido tramposo)”.

Hi there, I got fired for this joke. I just bought a house so that is putting a pinch on things. Once I land a job there will be a GOAT Giveaway where I will donate the money to charity in Tom Brady's name.https://t.co/KzXhpbuOpF

— Michael Telek (@mktelek) January 30, 2019