Loeb celebra y De Villiers en nuevo líder del Dakar

Sébastien Loeb se adjudicó la victoria en la segunda largada del Dakar, en las exigentes dunas del desierto de Perú entre Pisco y San Juan de Marcona.

Mientras que dos de sus principales rivales, su compatriota Stéphane Peterhansel y el catarí Nasser al-Attiyah, vivieron una jornada para el olvido.

Así, Loeb, mejoró al quinto puesto de la general, a 1 minuto y 56 segundos del nuevo líder, el sudafricano Giniel de Villiers.

Nueve veces campeón del mundial de rallies, Loeb ganó su etapa 11 en un Dakar con un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 53 segundos.

Y es que Loeb aguantó los ataques del español Nani Roma a quien se impuso por 8 segundos.

Peterhansel, seis veces ganador del Dakar en moto y siete veces en automóvil, terminó 15 minutos por detrás de Loeb tras encallarse en las dunas.

A 1 minuto y 20 segundos de Loeb quedó el holandés Bernhard ten Brinke (Toyota), tercero de etapa.

Mientras que Al-Attiyah (Toyota), llegó undécimo, a 7:37 de Loeb, y cayó al octavo puesto.

Y el argentino Orlando Terranova (Mini) abandonó debido a un severo dolor de espalda.

El austríaco Matthias Walkner, del KTM, se llevó la etapa con un tiempo de 3horas, 23 minutos y 57 segundos.

Solo aventajó por 22 segundos al segundo lugar, el estadounidense de Honda, Ricky Brabec.

