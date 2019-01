Al-Attiyah y Barreda destacan en la primera etapa del Rally Dakar

Tras su victoria en la etapa uno del Rally Dakar que se corrió entre Lima y Pisco, al-Attiyah (Toyota) domina la clasificación general.

Así, el catarí, coronado dos veces en el célebre rally, terminó con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 41 segundos.

Nasser al-Attiyah es firme candidato a ganar en la categoría de autos. / EFE

Además, aventajó a los Mini del español Carlos Sainz por 1 minuto y 59 segundos, y el del polaco Jakub Przygonski.

Por su lado, el francés Stéphane Peterhansel, Mini, terminó séptimo a 2 minutos y 57 segundos.































Y Sébastien Loeb (Peugeot) finalizó en el puesto 13 a 6 minutos y 7 segundos.

Español impone el paso

Joan Barreda Bort (Honda) se colocó al frente de la clasificación de motos del Rally Dakar, tras haber triunfado este martes.

🏁 Stage Report – Etapa 1 @dakar Work Done! #BangBang Contento de empezar así. Era importante encontrar buenas sensaciones y hoy hemos podido mantener un ritmo alto en una etapa donde todo el mundo iba rápido. #Dakar2019 #JoanBarreda5 #MonsterEnergyHondaTeam pic.twitter.com/q7ZyAFJxlC — JOAN BARREDA (@joanbangbang88) January 7, 2019

Y es que luego de haber recorrido 331 kilómetros, 84 de sector selectivo, Barreda llegó a la meta con un tiempo de 57 minutos y 36 segundos.

Además, Barreda, de 35 años, se llevó su etapa 23 en la célebre carrera.

Etapa 1⃣ ✅ Contenta porque estar en la línea de salida es un éxito! En las dunas me ha faltado un poco de confianza y ritmo después de tanto tiempo parada, pero espero que cada día vaya mejor! 💪🏼💪🏼 @dakar #Dakar2019 pic.twitter.com/QFumIsuaGn — Laia Sanz (@LaiaSanz_) January 7, 2019

Y sacó una ventaja de 1 minuto y 34 segundos sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

También se adelantó por 2 minutos y 52 segundos al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El francés Adrien van Beveren (Yamaha), fue cuarto, tres segundos después del norteamericano.

Este martes, el Dakar se desplazará a San Juan de Marcona para una etapa de 553 kilómetros, 342 de ellos cronometrados.

🏁 STAGE 1 – QUADS 👊🏁 Italo Pedemonte 🇨🇱 has been the first rider to start in this #Dakar2019

Italo Pedemonte 🇨🇱 ha sido el primer piloto en largar en este #Dakar2019 + info ➡️ https://t.co/igIYTtsEsQ pic.twitter.com/erMXM6IeHD — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2019

Las clasificaciones del Rally Dakar

En autos, ellos ocuparon los primeros lugares:

1. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA/Toyota) 1 h 01:41.

2. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP/ESP/Mini) a 1:59.

3. Jakub Przygonski/Tom Colsoul (POL/BEL/Mini) 2:00.

El francés Sebastien Loeb es uno de los favoritos en la categoría de autos. / AFP

Mientras que en motos domina Barreda

1. Joan Barreda Bort (ESP/Honda) 57:36.

2. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) a 1:34.

3. Ricky Brabec (USA/Honda) 2:52.

Otra de las categorías más aclamadas es la de camiones

1. Eduard Kikolaev, Evgenii Iakovlev y Vladimir Rybakov (RUS/Kamaz)

2. Ton Van Genugten, Bernard Der Kinderen y Peter Willemsen (HOL/Petronas)

3. Federico Villagra, Adrián Yacopini y Ricardo Torlaschi (ARG/Petronas)

🚚 The trucks are back, and what an impressive sight they provide. 🚚 Los camiones han vuelto y qué impresionantes imágenes nos dan. 📸 A.S.O. / AtWorld / Charly López | #Dakar2019 | pic.twitter.com/8TcUHswivt — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2019

*Con información de AFP