Gerardo Martino es presentado como seleccionador de México

El argentino Gerardo Martino lució feliz en su presentación, y reiteró su compromiso por llevar lejos a México, en el Mundial de Catar 2022.

"Hay un compromiso de trabajo, dedicación y honestidad. Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial", dijo Martino.

Pero hizo énfasis en que"antes se debe establecer un sistema de juego y tener una idea clara". Estas fueron sus primera palabras ante la prensa mexicana.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), halagó la experiencia de "el Tata" Martino.

Y señaló que la experiencia de Martino en Argentina, Paraguay, España y Estados Unidos "es una garantía de un funcionamiento en equipo para la selección mexicana".

De Luisa no dio detalles del convenio con Martino, pero dijo que el "el espíritu del contrato es para el ciclo mundialista de cuatro años".

Martino ya tiene definidos a sus dos primeros rivales como seleccionador de México, ambos en California, Estados Unidos.

Debutará el viernes 22 de marzo contra Chile en San Diego. El siguiente partido amistoso será al martes 26 ante Paraguay en Santa Clara.

Tomando como punto de partida el año 1923, Martino es el entrenador número 44 en toda la historia del 'Tricolor' y el número 14 de 2000 a la actualidad.

