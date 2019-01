Tras perder la final de la Libertadores, Schelotto ficha por el LA Galaxy

Tras sufrir una dolorosa derrota en la final de la Copa Libertadores a manos de River Plate, el ahora extécnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ha dejado Argentina para mudarse a Estados Unidos y entrenar el LA Galaxy, de la MLS.

La franquicia, ganadora de cinco títulos de MLS, hizo oficial la contratación de Schelotto este miércoles.

“Schelotto, de 45 años, se une al LA Galaxy tras completar su tercera temporada con Boca Juniors, donde dirigió al histórico club a dos campeonatos de la Primera División de Argentina”, escribió el conjunto estadounidense en un comunicado.

✅ OFFICIAL | #LAGalaxy name Guillermo Barros Schelotto Head Coach: https://t.co/OMf8ZUNhc7 pic.twitter.com/adz2WMV5zg

“Después de realizar una exhaustiva búsqueda, a nivel nacional e internacional, creemos que Guillermo será un referente para este club”, dijo por su parte el Manager General del LA Galaxy, Dennis te Kloese. “Guillermo ha demostrado que es un ganador con mucha experiencia entrenando, jugando y triunfando con clubes grandes”, añadió el dirigente, confiando en que el argentino guíe al equipo de Los Angeles a más títulos.

El LA Galaxy también explicó que el primer partido oficial de Schelotto al mando del equipo será el 2 de marzo, recibiendo al Chicago Fire en el StubHub Center. La pretemporada, por otro lado, dará inicio en febrero, enfrentando al Toronto FC, al Vancouver Whitecaps y al Colorado Rapids.

Schelotto ya había pasado por la MLS en su etapa como jugador, jugando durante cuatro temporadas con el Columbus Crew, del 2007 al 2010, anotando 38 goles y siendo nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) en 2008. Previamente, jugó durante una década con Boca Juniors.

"I know the league. I know how important #LAGalaxy is inside @MLS." – GBS pic.twitter.com/BdadLcZruO

