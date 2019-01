La “maldición” de Ramsey cobra la vida de un famoso de la WWE

¿Aaron Ramsey lo volvió a hacer? En las redes sociales, usuarios han revivido la leyenda de la supuesta “maldición” que desde hace varios años persigue al centrocampista del Arsenal.

Y es que un solo un día después de que el mediocentro galés anotara en la goleada de su equipo contra el Fulham (4-1), se añadió a su infame “lista” la muerte de otro famoso.

Se trata del famoso anunciador y miembro del Salón de la Fama de la WWE, Gene Okerlund, quien falleció este miércoles a los 76 años de edad.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Gene Okerlund, the most recognizable interviewer in sports-entertainment history, has passed away at age 76. https://t.co/DyPiEiVLoV

— WWE (@WWE) January 2, 2019