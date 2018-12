Entrenador del Arsenal, multado por patear una botella contra la grada del Brighton

El español Unai Emery, entrenador del Arsenal, fue multado este lunes con 8 mil libras por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por patear una botella de agua en dirección a los aficionados del Brighton, durante el partido disputado el pasado miércoles 26 de diciembre, como parte de la jornada del "Boxing Day".

La FA acusa al técnico vasco de “conducta inapropiada”. Emery pateó la botella hacia la grada luego de que su equipo empató a un gol en el Falmer Stadium, resultado que deja al equipo "Gunner" muy lejos de los primeros puestos del campeonato inglés.

Foto: AFP

Solo tres días después, el Arsenal volvió a tropezar en calidad de visitante, esta vez cayendo por goleada en Anfield ante el líder de la Premier League, el Liverpool de Jürgen Klopp.

Según el diario Mundo Deportivo, la botella golpeó accidentalmente a un aficionado.

Tras el incidente en Brighton, Emery se disculpó de inmediato con la hinchada y repitió su “mea culpael jueves pasado, antes de que la FA iniciara acciones legales contra él.

“Le dije (al aficionado) que lo sentía. Golpeé la botella por frustración pero no hacia los aficionados, no era esa mi intención. No iba fuerte, pero le dio”, afirmó Emery, citado por el mismo medio español.

Unai Emery. Foto: AFP

Pese a todo, el técnico español se libró de una suspensión y podrá dirigir con normalidad a su equipo en el partido del martes contra el Fulham, en el primer duelo del año para el Arsenal en el Emirates Stadium.