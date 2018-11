Derbi de Mánchester y homenaje al fallecido dueño del Leicester captarán la atención

El derbi de Mánchester y el homenaje al fallecido dueño tailandés del Leicester, captarán la atención de la jornada 12 de la Premier League que se inicia este sábado.

El líder Manchester City recibirá al United, a nueve puntos de distancia, en uno de los juegos más esperados en la Premier League. Los Citizens de Pep Guardiola, que aventajan en dos puntos al Chelsea y al Liverpool, no se fían de sus vecinos “Diablos Rojos”, en racha tras sus victorias ante la Juventus de Turín, el Everton y el Bournemouth.

