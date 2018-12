Jorge Vega se gana los aplausos de los guatemaltecos con un fuerte mensaje

El gimnasta Jorge Vega sorprendió y se ganó aún más la admiración de los guatemaltecos con su fuerte mensaje.

Vega, uno de los deportistas de alto rendimiento más querido en este país, quiso expresar su sentir a través de sus redes sociales.

Y escribió en Twitter un mensaje que pronto hizo eco en sus seguidores, con el que además, muestra su amor por Guatemala.

“A pesar de eso son tan pobres, que lo único que poseen es dinero. Conciencia! Lealtad y amor a la patria es lo que les hace falta!”, fueron sus palabras.

Su mensaje pronto se volvió viral en esa red y en menos de 24 horas ha sumado más de mil me gusta y ha sido retuiteado más de 300 veces.

Las respuestas no tardaron en llegar para el gimnasta, todas, muestras de admiración, además, los tuiteros compartieron su sentir.

El sistema!!, Que siempre representa

El mismo esquema

Pues yo no voy a caer en eso, ese no es mi problema

El problema es que usted se aprovecha del que no tiene

Y como necesita acepta, sabiendo que no conviene.#GuateTeQuiero"Libre" pic.twitter.com/OiT89Y9ugr

— Jorge Vega López (@JorgeVegaGym) December 22, 2018