Neymar recibirá el año nuevo con una bella actriz brasileña

View this post on Instagram

um dos maiores presentes que ganhei na VIDA, foi conhecer esse moleque. Não porque ele é o MAIOR surfista hoje e sim pelo o que ele é como pessoa. Meu mano, te desejo todas as bênçãos possíveis e que Deus possa te abençoar sempre, TE AMO IRMÃO ❤️ @gabrielmedina