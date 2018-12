James queda en silencio ante la pregunta sobre su futuro en el Bayern

El colombiano James Rodríguez parece encontrarse en una encrucijada con respecto a su futuro con el club alemán.

James, sin mayor protagonismo en su segunda temporada con el Bayern Munich, dijo que decidirá su futuro en junio de 2019.

Y con su breve respuesta, dejó abierta su eventual salida del club alemán.

A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10) on Dec 9, 2018 at 12:34pm PST

View this post on Instagram

Durante una conferencia de prensa en Bogotá, adonde presentó una colección de relojes, Rodríguez fue cuestionado sobre los rumores de un posible regreso al Real Madrid.

Cabe recordar que en ese club, que sigue siendo dueño de sus derechos deportivos, James Rodríguez jugó desde 2014 hasta 2017.

"Tengo contrato hasta junio y no puedo decir absolutamente nada. Ya en junio veremos", señaló el capitán de la selección de Colombia.

En lo corrido de esta temporada, Rodríguez apenas ha sido titular en siete de los 24 partidos que ha disputado el Bayern.

El club alemán se clasificó a los octavos de final de la Champions y es tercero en la Bundesliga a seis puntos del líder Borussia Dortmund.

A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10) on Oct 20, 2018 at 12:01pm PDT

View this post on Instagram

El colombiano sufrió un esguince de ligamentos de la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera de las canchas.

Pero James también ha señalado que las decisiones del técnico Niko Kovac le han afectado esta temporada.

"No juego tanto con el nuevo entrenador y así no puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, entonces me iré", afirmó.