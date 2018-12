VIDEO. Justin Gallegos, el primer atleta con parálisis cerebral que contrata Nike

Justin Gallegos es un atleta estadounidense que nació con parálisis cerebral, un trastorno que afecta la movilidad, coordinación muscular y el equilibrio.

Sin embargo, esto no fue un obstáculo para Justin, quien a los 20 años decidió ser un corredor de campo traviesa.

Y lo consiguió, pero además, se convirtió en el primer atleta profesional contratado por Nike.

Gallegos es estudiante de tercer año y forma parte del club de atletismo de la Universidad de Oregón.

La increíble noticia de Nike, la recibió de la mano de John Douglass, director de Insights de Nike, al finalizar una carrera.

El video se convirtió rápidamente en viral, pues mostró el emotivo momento de Justin al recibir su contrato.

“Uno de nuestros compañeros ha estado trabajando duro estos últimos dos años y Nike lo ha reconocido”.

“Hoy recibió un contrato para convertirse en atleta oficial de Nike”, dijo uno de sus compañeros.

La grabación fue publicada en YouTube a principios de octubre y suma más de medio millón de visualizaciones.

El 6 de octubre, Día nacional de la parálisis cerebral en Estados Unidos, el mismo Gallegos dio la noticia.

“Hoy hice historia en Nike y me convertí en el primer atleta con parálisis cerebral en firmar un contrato con Ellos”.

“La idea de convertirme en un atleta profesional era, como he dicho, escalar el Everest. ¡Es definitivamente posible, pero las probabilidades están a tu favor!”, continuó.

Is this real life? Thank you to all my friends and family and teammates who got my back and supported me through everything! This is a freaking dream come true! Proud to officially be apart of SWOOSH family!! pic.twitter.com/7uDwWkHhPW

— Justin S. Gallegos (@zoommagic98) October 8, 2018